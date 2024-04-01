سفير أمريكا بالهند: العلاقات الأمريكية الهندية لم تتضرر جراء التحقيق في مؤامرة قتل ناشط سيخي

أعرب السفير الأمريكي لدى الهند، إريك جارسيتي، عن سروره بالتقدم الذي أحرزته الهند في التحقيق الذي تجريه في مؤامرة مزعومة لقتل ناشط سيخي في العام الماضي، مؤكدا أن هذه القضية لن تعرقل العلاقات بين البلدين.



وقال جارسيتي، في مقابلة مع وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) نشرت أمس الأحد، "تظهر الهند والولايات المتحدة مرونتهما وأننا نريد حقا هذه العلاقة على المدى الطويل"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف جارسيتي، مشيرا إلى الشراكة بين الولايات المتحدة والهند، "لقد كنا راضين عن التنسيق بشأن هذه القضية تحديدا ولم يبطئ الأمر أي شيء".



واتهم المدعون الأمريكيون عميلا حكوميا هنديا العام الماضي بتدبير مؤامرة لاغتيال ناشط سيخي، وهو أيضا مواطن أمريكي، في نيويورك .



وقال جورباتوانت سينج بانون، وهو انفصالي من السيخ تصنفه نيودلهي بأنه إرهابي، لاحقا إنه كان الضحية المقصودة.



وتم الكشف عن المؤامرة المزعومة، التي قالت السلطات الأمريكية إنها قامت بإحباطها، بعد مقتل أحد مساعدي بانون في كندا.