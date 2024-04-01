ثيم يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة اشتوريل

تأهل النمساوي دومينيك ثيم إلى الدور الثاني من بطولة اشتوريل للتنس بفوزه على الألماني ماكسيميليان مارتيرر اليوم الاثنين في الدور الأول.

وفاز ثيم البطل السابق لأمريكا المفتوحة على مارتيرر بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 /1 و6 /7 و6 /4.

وسجل ثيم انتصاره الأول في عام 2024 بينما مازال يبحث منافسه الألماني عن فوزه الأول منذ أكتوبر 2023.

وقال ثيم "جئت إلى هنا مبكرا من أجل الاستعداد، وقد نجح الأمر، كانت المجموعة الأولى سريعة، ماكس لعب أفضل كثيرا في المجموعة الثانية، لذا كانت مباراة مفتوحة".

وأضاف "سعيد للغاية بإنهاء المباراة بشكل جيد".

كما تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت للدور الثاني بفوزه على الصربي ميومير كيكمانوفيتش 6 /1 و7 /5.