نمو قطاع الصناعة في روسيا بأقوى وتيرة منذ 2006

نما قطاع الصناعة الروسي بأسرع وتيرة منذ أكثر من 17.5 عاما خلال مارس الماضي، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في الطلب، بحسب ما أظهرته بيانات استطلاع مؤشر مديري المشتريات الصادر من منظمة ستاندر اند بورز جلوبال اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الروسي إلى 55.7 في مارس الماضي مقارنة بـ 54.7 في فبراير الماضي. ويشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من 50 يعني نمو القطاع.

وقد سجل النشاط الصناعي الروسي أفضل أداء منذ أغسطس 2006.

ويرجع النمو القوي إلى نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، التي ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكثر من 16 عاما.

وارتفعت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ خمسة أعوام، وبأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي. ونتيجة ذلك، ارتفع الإنتاج بأقوى وتيرة منذ يناير 2017.