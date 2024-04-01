روسيا تعتزم خفض صادرات الديزل بحرا في أبريل إلى أقل مستوى خلال 5 أشهر

تعتزم روسيا خفض صادرات الديزل اليومية من الموانئ الغربية الرئيسية في أبريل إلى أدنى مستوى خلال خمسة أشهر، بعدما أسفرت الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على المصافي والصيانة الموسمية عن خفض شديد لمعدلات معالجة النفط الخام.

ووفقا لبيانات الصناعة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، من المقرر أن تتراجع شحنات الديزل من الموانئ الرئيسية الثلاثة في البلاد في البحرين الأسود والبلطيق، بما في ذلك بعض الكميات القادمة من بيلاروس، إلى نحو 2.29 مليون طن الشهر الجاري.

وتظهر الحسابات المستندة إلى بيانات صادرة عن شركة "كبلر" لتحليل البيانات، أن هذا يعادل أكثر من 569 ألف برميل في اليوم بتراجع بواقع 21% مقارنة بالصادرات اليومية الفعلية البالغة نحو 724 ألف برميل لنفس الموانئ في مارس.

وتعمل روسيا على خفض إمدادات الديزل المنقولة بحرا بعد تراجع معدلات معالجة النفط الخام إلى أدنى مستوى خلال عشرة شهور عقب الهجمات الأوكرانية بالمسيرات فيما دخلت الحرب بين الدولتين عامها الثالث.

ويتعرض تدفق الديزل الروسي أيضا لضغط من خلال الصيانة الموسمية التي من المقرر أن تستمر حتى الصيف، والتي تقلل مؤقتا من إنتاج النفط الخام عبر بعض المصافي الروسية.