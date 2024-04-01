مصادر: الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة بعد يومين من المحادثات

غادر وفد إسرائيلي رفيع المستوى، القاهرة، بعد ظهر اليوم الاثنين، حسبما أفادت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، بعد ما يقرب من يومين من المحادثات.

وقالت المصادر إن الوفد بحث وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كان مسئول إسرائيلي كشف في وقت سابق عن إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في القاهرة، وتوقع أن يتم تكثيف المفاوضات بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، التي أوردت النبأ، أن المحادثات في القاهرة جرت وسط إحباط إسرائيلي متزايد من فعالية قطر كوسيط واستعدادها للضغط على حماس.

وقال المسئول الإسرائيلي إن استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر على القرارات الصادرة بشأن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية في رفح.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن المسئول قوله إن "الموضوعين مرتبطان"، مضيفاً أن "الرهائن يمثلون الأولوية الأولى".

وذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية في وقت سابق أن المفاوضات غير المباشرة لم تؤد إلى تقدم كبير في المباحثات التي تهدف إلى وقف القتال.

يشار إلى أنه لا يوجد اتصال مباشر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس.