رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بصحة جيدة بعد جراحة لعلاج فتق

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن نتنياهو بصحة جيدة بعد خضوعه لجراحة لعلاج فتق تحت تخدير كامل.

وقال مكتبه في بيان إن نتنياهو "بصحة جيدة ويواصل روتينه اليومي- بما في ذلك المشاورات والمحادثات- من المستشفى".

وقال البيان "بناء على نصيحة الأطباء، سيخرج رئيس الوزراء من المستشفى عصر الغد".

وخضع نتنياهو للجراحة أمس الأحد لعلاج فتق تم اكتشافه خلال فحص روتيني أجري أول أمس السبت. ولم يقدم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي معلومات حول نوع الفتق الذي تم تشخيص إصابته به.

وتكرر في الفترة الماضية دخول نتنياهو (74 عاما) إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية، وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لديه في الصيف الماضي.