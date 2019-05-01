توقيف 88 شخصا في باريس على خلفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين

أوقفت الشرطة الفرنسية، مساء الأربعاء، 88 شخصًا، على خلفية الاشتباكات التي نشبت بين الشرطة والمتظاهرين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.



وشهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء، اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة وعدد من المتظاهرين، وذلك بالتزامن مع عيد العمال.



وأعلنت السلطات الفرنسية، خلال الساعات الماضية، عن نشر أكثر من 7400 شرطي في العاصمة باريس، وتسيير طائرة بدون طيار، تحسبًا لاندلاع أعمال نهب وعنف، خلال مسيرات عيد العمال.



ويحتفل العالم في الأول من مايو من كل عام، بعيد العمال أو بيوم العمل؛ وذلك احتفاءً بالعمال وجهودهم في كل دول العالم.