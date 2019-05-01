منظمات إغاثية تتحدث عن أضرار جسيمة جراء الإعصار كينيث في موزمبيق

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أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية، اليوم الأربعاء، أن الإعصار كينيث دمر بالكامل تقريبا جزيرة ماتيمو في موزمبيق، بعدما بلغت حصيلة ضحاياه في البلاد 41 شخصا.

وقال نيك فيني من المنظمة في بيان:"عاد فريق التقييمات الخاص بنا من جزيرة ماتيمو أمس ورسم صورة قاتمة. ويقولون إن الجزيرة تدمرت".

وأضاف: إن السكان أصيبوا بالصدمة، وعندما ضرب الإعصار المنطقة اضطروا للزحف على الأرض خشية أن تعصف بهم رياح الإعصار.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الثلاثاء إن حصيلة الوفيات في موزمبيق بلغت 41 شخصا. وأضاف أن أكثر من 189 ألف شخص تضرروا.

وأضاف المكتب أنه في جزر القمر التي كانت أول منطقة ضربها الإعصار الأسبوع الماضي، لقي سبعة أشخاص حتفهم وتضرر نحو 45 ألف آخرين.

ضرب الإعصار كينيث موزمبيق بعد شهر من الإعصار "إيداي" الذي دمر أجزاء من البلاد وأدى إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف.

وناشدت منظمة "أنقذوا الأطفال" الجهات المانحة التبرع لصالح الضحايا اليوم الأربعاء.

وقالت المجموعة الإغاثية: "استمع فريقنا إلى قصة مروعة عن أم كانت تركض، وهي تحمل طفلها ذا الخمس سنوات إلى مكان آمن. وفي ظل الفوضى تعثرت وسحقت الطفل".

وأضافت: "الإسهامات الدولية للإعصارين اللذين ضربا هذه المنطقة لم تقترب من الوفاء بالاحتياجات الملحة، والوقت ينفد سريعا. والعالم يحتاج للتحرك الآن".