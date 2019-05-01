الشرطة التركية تعتقل 120 شخصا في مظاهرات عيد العمال بإسطنبول

اعتقلت الشرطة التركية 127 شخصا خلال التظاهرات التي خرجت بمناسبة عيد العمال في إسطنبول اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت محطة "سي.إن إن.تورك" الخاصة.

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية قدرت في وقت سابق اليوم عدد الاعتقالات بـ84 شخصا.

وذكرت الوكالة أنه تم توقيف 14 شخصا في ميدان تقسيم بقلب المدينة، وذلك لتجاهلهم تحذيرات الشرطة بوقف المسيرة، ولمقاومتهم الشرطة.

وخلال المسيرة التي انطلقت بالقرب من ميدان تقسيم، رفع المتظاهرون شعار "الأماكن المفتوحة لا يمكن إغلاقها أمام المواطنين".

وجرى إغلاق الطرق المؤدية إلى الميدان أمام حركة المرور وسط انتشار أمني مكثف. ومع ذلك، لم تقع اشتباكات كبيرة كما حدث في سنوات ماضية.

وفي الأول من مايو عام 1977، قُتل 34 شخصًا في اشتباكات شهدها ميدان تقسيم، مما أعطى الموقع أهمية رمزية، وجرى حظر استخدام الميدان بعد ذلك من قبل الحركات العمالية لأكثر من ثلاثة عقود.

وفي عام 2010، شارك حوالي 20 ألف شخص في أول مظاهرة تمت الموافقة عليها رسميًا بمناسبة يوم عيد العمال بميدان تقسيم، ولكن تم حظر المسيرات مرة أخرى في عام 2014 بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

وحضر أعضاء النقابات العمالية وساسة، بينهم عمدة إسطنبول الجديد إكرم إمام أوغلو، مظاهرة بمناسبة عيد العمال، أجازتها الحكومة، في حي باكيركوي بإسطنبول.