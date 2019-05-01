مسؤول ليبي: أحداث الجنوب تساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية

تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي من رصد قارب مطاطي متهالك، على متنه مهاجرين غير نظاميين شرق طرابلس.

وأكّد المتحدث باسم أركان البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، عميد بحّار أيوب قاسم اليوم الأربعاء، قيام أحد الزوارق التابعة للقطاع الأوسط بحرس السواحل بإنقاذ المهاجرين، الذين كانوا على متن القارب، وعددهم 96 مهاجرا من الذكور البالغين (41 من السودان، ومثلهم من بنجلاديش، بالإضافة لستة جزائريين، وثلاثة نيجيريين، ومغرِبِيَيَن اثنين، فضلاً عن ليبي وتونسي وأثيوبي).

وأشار قاسم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بميناء الخُمس شرق طرابلس في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الثلاثاء، حيث جرى تقديم المساعدات الطبية والإنسانية، وتسليمهم لمركز إيواء الخُمس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال قاسم: "لاحظنا منذ شهر يوليو 2018 انخفاضاً كبيراً في عدد قوارب الهجرة التي تنطلق من السواحل الليبية"، مرجعا ذلك حسب قوله "إلى يقظة حرس السواحل الليبي، وكذلك السياسة الإيطالية الجديدة في التعاطي مع ملف الهجرة، وإبعاد المنظمات غير الحكومية عن مياه البحث والإنقاذ الليبية، وأيضاً الأحداث الأخيرة في الجنوب الليبي الذي يأتي منه المهاجرين إلى السواحل الليبية شمالاً، فضلاً عن نشوب الحرب في الأطراف الجنوبية للعاصمة".

وأوضح قاسم أن الحالة الاستثنائية التي تعيشها ليبيا هذه الأيام بسبب الحرب الدائرة جنوب العاصمة، دفعت البحرية الليبية وحرس السواحل التابع لها إلى رفع درجة الاستعداد، وتسيير دوريات مكثفة لغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني، ومكافحة التهريب والأعمال غير القانونية ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية والمنظمات غير الحكومية في المياه الليبية، مشيراً إلى استمرار البحرية الليبية في أداء دورها الإنساني في البحر.