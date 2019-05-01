سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت نقابات عمالية يونانية، اليوم الأربعاء، إضرابات أصابت أجزاء من شبكة النقل الوطني بالشلل، بالتزامن مع عيد العمال، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في مسيرات نظمتها النقابات العمالية.

وتسبب احتجاج العمال في تعطل حركة كافة العبارات من وإلى الجزر الموجودة في بحر إيجه، ومن المقرر أن تستأنف خدمات العبارات عملها صباح يوم غد.

كما جرى تعطيل خدمات السكك الحديدية اليوم، بالتزامن مع احتجاجات عمالية حول العالم.

وذكرت محطة ERT المملوكة للدولة أن حركة قطارات الأنفاق توقفت لعدة ساعات، كما توقفت حركة الحافلات في أثينا ضمن إضراب يستمر لـ24 ساعة.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في أثينا ومدن أخرى للمطالبة بتحسين الأجور وللتنديد بارتفاع معدلات البطالة.

وقالت مصادر بالشرطة إن المظاهرة كانت سلمية إلى حد كبير.

وقالت النقابات العمالية التي نظمت المسيرات إن 20 ألفا شاركوا في الفعاليات التي نظمت بمناسبة عيد العمال في مختلف أنحاء البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان بها أعلى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي، حيث يصل إلى 18.5 بالمئة.