ترامب يزعم أن مذكرات مكتب التحقيقات الاتحادي تبرئ ساحة مستشاره السابق وسط تكهنات بالعفو عنه

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" يوم الخميس، دعماً لمستشاره السابق للسياسة الخارجية مايكل فلين، بعد أن أثارت وثائق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) التي صدرت مؤخراً دعوات بين الجمهوريين لترامب بالعفو عن الجنرال المتقاعد.

وأقر فلين بأنه مذنب في ديسمبر 2017 لكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصاله بالسفير الروسي سيرجي كيسلياك، كجزء من تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

واثارت يوم الخميس، وثائق مكتب التحقيقات الاتحادي الداخلية التي تم فض أختامها، والتي نشرها فريق فلين القانوني، غضبًا بين كبار المحافظين.

وظهر في إحدى الوثائق، ملاحظة مكتوبة بخط اليد، تتناول مداولات مكتب التحقيقات الاتحادي قبل إجراء التحقيق مع فلين ، قائلة: "ما هو هدفنا؟ الحقيقة / الاعتراف أم جعله يكذب، حتى نتمكن من ملاحقته أو طرده؟"

ويزعم الجمهوريون بمن فيهم ترامب حاليا أن مكتب التحقيقات الاتحادي حاصر فلين. وهاجم ترامب منذ فترة طويلة قيادة المكتب، برئاسة المدير السابق جيمس كومي، قائلا إنها تنظم محاولة لتقويض إدارته.

وقال ترامب في إحدى تغريداته يوم الخميس :"إن ما حدث للجنرال مايكل فلين، وهو بطل حرب، لا يجب السماح بحدوثه لمواطن أمريكي مرة أخرى".

وفي حديثه من البيت الأبيض، لم يذكر ترامب ما إذا كان سيعفو عن فلين، ولكنه وصف الوثائق بأنها "تبرئة كاملة"،وأنه "سينظر" في إعادة فلين إلى إدارته.

وقال ترامب "لقد فعلوا كل ما هو ممكن لتدميره وما زال يتنفس بقوة".

وفي حديثه لقناة فوكس نيوز، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إن الوثائق، إذا كانت صحيحة ، ستكون "خطأً فادحًا" ويمكن أن تضمن توجيه اتهامات ضد مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي.

يشار إلى أنه في كانون اول/ديسمبر الماضي، أصدر المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية تقريرًا أفاد بأن مكتب التحقيقات الاتحادي تصرف بشكل صحيح عندما فتح تحقيقًا في علاقات حملة ترامب الرئاسية مع روسيا في عام 2016.

وأدى هذا التحقيق، الذي انتقده ترامب باعتباره مطاردة الساحرات، إلى تعيين المستشار الخاص روبرت مولر لقيادة التحقيق وإدانة فلين في نهاية المطاف إلى جانب مستشاري حملة ترامب جورج بابادوبولوس وبول مانافورت وروجر ستون بتهم لا تتعلق بالتواطؤ مع روسيا.

ولم يعثر تقرير مولر، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، على دليل على وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، لكنه خلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لمساعدة ترامب.

وفي الوقت ذاته، قام وزير العدل وليام بار بتعيين جون دورهام، المحامي الأمريكي في ولاية كونيتيكت، ليقود تحقيقًا منفصلاً حول الاستجواب بشان روسيا، الذي يدعي بعض الجمهوريين أنه سيبرر ادعاءاتهم بارتكاب مكتب التحقيقات الاتحادي لمخالفات .