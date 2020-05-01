أمير: كنت أصرف لكهربا مكافآت من جيبي «الهدف بـ75 ألف جنيه»

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، أنه كان يعطي محمود كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي حاليا، مكافأت خاصة من أمواله

وقال أمير في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت":«كنت أعطي كهربا أموالا من مالي الخاص، وكنت أقول له أثناء بطولة الكونفدرالية، الهدف الذي تسجله ستحصل على 75 ألف جنيه مقابله و"الأسيست" بـ50 ألف جنيه.

وواصل:«هذه الأمور كانت تحدث بعيدا عن النادي وميزنيته، وقمت بعمل ذلك مرة واثنين وثلاثة».

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك:«وصرف شيك كنت أعطيته له بعد ما هرب من الزمالك».

كما أكد أمير أنه عرض على كهربا قبل مغادرته الزمالك، 12 مليونا في الموسم الواحد.