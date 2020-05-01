ضبط 1149 قضية تموينية من بينها 18 طن كبدة فاسدة بالجيزة

ضبط 1149 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ،ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى،والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1149قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها : ضبط مسئول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، ومدير ذات الثلاجة الكائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة لحيازتهما 18طن سلع غذائية "كبدة مستوردة" غير صالحة للإستهلاك .

وفي القاهرة تم ضبط مدير شركة غير مرخصة لتجار السلع الغذائية مقرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لحيازته 13 طن "سكر حر، أرز أبيض" مجهولة المصدر ، وكذا تجميعه 200 كيلو جرام "سكر تموينى مدعم" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وفي المنوفية تم ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بركة السبع لحجبه 7 طن سلع غذائية "دقيق فاخر ، زيت طعام" مجهولة المصدر .

وضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة بركة السبع لحجبه 5 طن سلع غذائية "دقيق فاخر ، مكرونة" مجهولة المصدر ، وضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" للمستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة الباجور لحيازته 42 الف قطعة "كمامة طبية" منتج نهائى وتحت التجهيز 900 متر أقمشة "بيضاء ، زرقاء" مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر" .

وفي الدقهلية تم ضبط قائد سيارة "بدون لوحات" أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة المنصورة لتجميعه 1700 لتر "كلور" مجهول المصدر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين . وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس"كورونا"،ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.