 خصم الرئيس الأفغاني ينتقد أداء الحكومة بشأن الاتفاق مع طالبان - بوابة الشروق
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خصم الرئيس الأفغاني ينتقد أداء الحكومة بشأن الاتفاق مع طالبان

كابول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 7:18 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 7:18 م

قال خصم رئيسي للرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الجمعة إن أشهرا من الجهود لحل الأزمة السياسية في البلاد انتهت باتفاق مؤقت.

وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، قال عبدالله عبدالله، الرئيس التنفيذي السابق للبلاد الذي طعن في نتائج الانتخابات العام الماضي، إنهم حققوا تقدماً في المفاوضات، "وتوصلوا لاتفاق مبدئي حول مجموعة من المبادئ".

لكن السياسي البارز لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق، قائلا إن العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

كان غني قد اقترح في السابق أن يتولى عبدالله زمام عملية السلام الأفغانية مع مقاتلي طالبان من خلال دور نائب الرئيس، وأن يشرك بعض حلفائه السياسيين في مجلس الوزراء.

وأعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية في كانون أول/ ديسمبر أن غني فاز في انتخابات 28 أيلول/ سبتمبر بأكثر من 50 في المائة من الأصوات. تم إعلان عبدالله في المركز الثاني بحصوله على أكثر من 39 بالمئة.


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