بدء إغلاق لمدة ثلاثة أيام في 31 مدينة ومحافظة تركية

بدأ إغلاق يستمر لثلاثة أيام في 31 مدينة ومحافظة تركية في وقت مبكر من اليوم الجمعة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ حظر التجول الذي أعلن عنه الأسبوع الجاري الرئيس رجب طيب أردوغان في منتصف ليل الخميس/الجمعة بالتوقيت المحلي (2100 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) حيث يوافق الأول من مايو عطلة رسمية ويستمر الإغلاق حتى نهاية يوم الأحد.

وستخضع اسطنبول التي تعتبر المركز الثقافي والاقتصادي للبلاد والعاصمة الوطنية أنقرة ضمن مدن رئيسية أخرى لقرار حظر التجول.

وستظل متاجر البقالة مفتوحة حتى الساعة 2 مساءً يوم الجمعة، وسيُسمح للمخابز بتوصيل الخبز خلال مدة عطلة نهاية الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، سيستمر عمل العيادات والصيدليات ومقدمي الخدمات الأخرى التي يجري تصنيفها على أنها مهمة .

ولم تفرض تركيا حظرًا صارمًا على الصعيد الوطني منذ تسجيل أول حالة إيجابية لها في 11 أذار/مارس الماضي، ولجأت بدلاً من ذلك إلى حظر التجول في مناطق معينة خلال عطلات نهاية الأسبوع الثلاث الماضية.

وستستمر عمليات إغلاق عطلة نهاية الأسبوع حتى نهاية الشهر الجاري.

وتم فرض أوامر بالبقاء في المنزل فقط على أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأقل من 20 عامًا للحفاظ على أداء قوة العمل والاقتصاد في البلاد.

ووفقا لأرقام الحكومة التركية الصادرة في وقت متأخر من يوم الخميس، تم تسجبل 120 ألفا و 200 اصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة حوالي 3200 حالة وتعافى حوالي 49 ألف مريض.