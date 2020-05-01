يويفا يحدد مصير «سابع الليجا» من المشاركة بالدوري الأوروبي

أخبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الخميس، الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن الفريق صاحب المركز السابع سيشارك في النسخة المقبلة من بطولةالدوري الأوروبي، وذلك في حال عدم التمكن من إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبهذا القرار، لن يُفعّل الخيار الذي تبناه الاتحاد الإسباني في حالة عدم إقامة نهائي كأس الملك وهو إذا كان أحد طرفي النهائي في مركز مؤهل للمشاركة الأوروبية سيشارك الآخر في الدوري الأوروبي نسخة 2020/2021.

ولا زال مصير نهائي كأس الملك ما بين فريقي أتلتيك بلباو وريال سوسييداد غير معلوم، وحتى هذه اللحظة وفي ظل التوقعات باستئناف مسابقة الليجا يحتل الأخير المركز الرابع وسيشارك بذلك في بطولة دوري الأبطال بجانب كل من برشلونة وريال مدريد وإشبيلية، أمام بلباو يحتل المركز العاشر.

وجاء هذا القرار بعدما حدد الاتحاد الإسباني معايير التأهل للبطولات الأوروبية للموسم المقبل واقترح ثلاثة خيارات للتأهل للدوري الأوروبي في حال عدم التمكن من إقامة نهائي كأس الملك.