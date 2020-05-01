سنغافورة: تمديد البقاء في المنزل للعمال الأجانب بقطاع البناء حتى 18 مايو

أعلنت حكومة سنغافورة، اليوم الجمعة، أنه سيتم تمديد فترة البقاء في المنزل للعمال الأجانب بقطاع البناء والتشييد لمدة أسبوعين، في مواجهة وباء كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بيان صحفي مشترك نشر على موقع وزراتي القوى العاملة والصحة وهيئة البناء والتشييد في سنغافورة، أنه يتعين على حاملي تصاريح العمل، وكذلك العمال الأجانب من حاملي تأشيرة (إس باس)، ومن يكفلهم، الالتزام بالبقاء في المنزل حتى يوم 18 مايو المقبل.

ويشير البيان المشترك إلى تقييم أجرته وزارة الصحة في سنغافورة بشأن الصحة العامة، والذي أفاد بأن تمديد البقاء في المنزل لمدة 14 يوما خرى لتجاوز دورة حضانة أخرى لفيروس كورونا المستجد، وهو ما من شأنه أن يساعد على كسر حلقة انتقال العدوى.

وكان من المقرر أن ينتهي إخطار البقاء في المنزل للعمال الأجانب في الرابع من مايو.

ولاحظت الوكالات الحكومية في سنغافورة ارتفاع الإصابات بين عمال البناء الذين يعيشون خارج أماكن المبيت المخصصة لهم، حيث لا تزال القيود المفروضة على الحركة سارية.

يشار إلى أن اتحاد المقاولين في سنغافورة بصدد تأسيس صندوق لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل استمرار أنشطتها التجارية.