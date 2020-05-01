الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 4 في اليوم السابق

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل نيسان ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن ستة من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع أربعة في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين إصابات محلية جديدة في اليوم السابق.



وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من أبريل نيسان انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة يوم الخميس.