تايلاند ترفع حظر الكحول الأحد المقبل مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلن مسؤول تايلاندي اليوم الجمعة، أنه سيتم رفع الحظر المفروض على مبيعات الكحول يوم الأحد المقبل، عندما تعيد الحكومة فتح بعض الشركات أيضا في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نائب رئيس الوزراء ويسانو كريا- نغام اليوم الجمعة، إنه سيسمح بشراء الكحول ابتداء من يوم الأحد ولكن لن يسمح بالشرب في المتاجر أو المطاعم.

وأضاف ويسانو: "نحن قلقون فقط بشأن الأشخاص الذين يشترون الكحول ، ثم يشربونه، ثم يختلطون مع الآخرين دون التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي".

وأضاف: "لذلك ، لايعد الشراء للاستهلاك في المنزل مخالفا للقانون، ولكنه سوف يكون مخالفا في حال تناوله في المتاجر.

وتم فرض حظر الكحول لأول مرة في 9 أبريل الماضي، في البداية لمنع التجمعات الاجتماعية خلال عطلة رأس السنة التايلاندية.