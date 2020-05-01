 الزمالك: لا نريد عاشور.. ونتمنى ضم رمضان صبحي - بوابة الشروق
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الزمالك: لا نريد عاشور.. ونتمنى ضم رمضان صبحي

محمود عيسى
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 2:55 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 2:55 ص

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، موقف فريقه من التعاقد مع حسام عاشور بعد رحيله من الأهلي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" لم تتفاوض مع حسام عاشور، ولا نريد ضمه".

وأضاف :" نتمنى ضم رمضان صبحي للزمالك".


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