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كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، موقف فريقه من التعاقد مع حسام عاشور بعد رحيله من الأهلي.
وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" لم تتفاوض مع حسام عاشور، ولا نريد ضمه".
وأضاف :" نتمنى ضم رمضان صبحي للزمالك".