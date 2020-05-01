كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، موقف فريقه من التعاقد مع حسام عاشور بعد رحيله من الأهلي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" لم تتفاوض مع حسام عاشور، ولا نريد ضمه".

وأضاف :" نتمنى ضم رمضان صبحي للزمالك".