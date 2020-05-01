يونايتد ايرلاينز تخفض عدد ساعات عمل عمال المطارات

تعتزم شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية لحوالي 15 ألف عامل في الخدمات الأرضية وحمل الحقائب في المطارات، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة خفض تكاليف العمالة في ظل انهيار صناعة الطيران في العالم.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن جريج هارت مدير التشغيل في الشركة قوله فى مذكرة للعمال الذين يشملهم القرار إن القرار سيخفض عدد ساعات عمل العمال الدائمين من 40 ساعة أسبوعيا إلى 30 ساعة أسبوعيا.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار يمكن أن يثير التوتر في العلاقة بين الشركة والعمال في ظل رئاسة الرئيس التنفيذي الجديد سكوت كيربي الذي يتولى منصبه خلفا لأوسكار مونز الذي أمضى أغلب سنوات رئاسته في التقارب مع النقابات العمالية بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين الشركات وعمالها.

وسيدخل قرار خفض عدد ساعات العمل حيز التطبيق يوم 24 مايو المقبل أي بعد أربعة أيام فقط من تولي كيربي منصبه كرئيس تنفيذي.

وقال هارت في مذكرة للعمال إن هذا القرار "قرار صعب للغاية ولم نكن نريد اتخاذه"، مضيفا أن يونايتد أيرلاينز "أمضت ساعات عديدة في محاولة التفاوض والوصول إلى اتفاق مقبول مع قيادة نقابة العمال لكن للأسف لم نتمكن من ذلك".

كانت شركة الطيران الأمريكية دلتا ايرلاينز قد اتخذت قرارا مشابها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.