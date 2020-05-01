اشتبكات بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي الجنوبي في سقطرى اليمنية

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في جزيرة سقطرى، جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي طلب عدم الكشف عن إسمه، إن الاشتباكات اندلعت على المدخل الغربي للعاصمة السقطرية حديبو، إثر محاولة القوات التابعة للمجلس الانتقالي، اقتحام العاصمة وإزالة نقاط أمنية تابعة للجيش منها.

وأكد المصدر أن المدينة حديبو تشهد في الوقت الراهن هدوء حذرا، عقب "تصدي قوات الجيش محاولة اقتحامها".

وبحسب المصدر، هناك انتشار عسكري في المدينة التي لا تزال تشهد توترا امنيا ينذر باحتمال عودة الاشتباكات مجددا.

في السياق نفسه، قال أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه "في السابعة والنصف صباحاً أكد لي محافظ سقطرى اندلاع قتال بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في جزيرة سقطرى".

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الذين تمكنوا من السيطرة على اللواء يحاولون السيطرة على العاصمة حديبو".

ودعا بن دغر، الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء ومن وصفهم بـ" الأشقاء في المملكة" لوقف هذه المعارك، مشيرا إلى أن" المنتصر فيها مهزوم".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، أعلن الاسبوع الماضي ما اسماه بـ"الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب" وكذا إعلان حالة الطوارئ العامة.

ويتعارض ذلك مع اتفاق الرياض" الذي تشرف السعودية على تفيذه بين الحكومة والمجلس الانتقالي، الذي جرى توقيعه في نوفمبر الماضي، وينص على عودة الحكومة إلى عدن وتسليم الأسلحة الثقيلة ودمج جميع القوات تحت وزارتي الدفاع و الداخلية.