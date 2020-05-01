أفغانستان تسجل 164 إصابة جديد بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2335

سجلت أفغانستان 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2335 حالة.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن تصريح مسؤول أفغاني اليوم الجمعة، قوله إن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الفيروس ارتفع إلى 68 حالة.

وكانت وزارة الصحة العامة الأفغانية أكدت في بيان الاثنين الماضي أنه تم حل مشكلة العجز التي كانت تعاني منه في أجهزة استخراج الحمض النووي الخاص بفيروس كوفيد-19، حيث تنتظر وصول 10 آلاف جهاز خلال الأيام القليلة القادمة ، كما ستتلقى 50 ألف جهاز خلال الأسابيع المقبلة.