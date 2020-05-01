دياب ووزني يوقعان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان

وقع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير المالية غازي وزني اليوم الجمعة طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان.

وقال دياب، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة ".

وأضاف "بالأمس أقر مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته. إن شاء الله تكون هذه نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والإقتصادي للبنان."

وكانت حكومة حسان دياب قد أقرت أمس الخميس خطتها الاقتصادية – المالية وتضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة والسياسة المالية والقطاع المالي والمصرف المركزي والحساب الجاري وميزان المدفوعات.