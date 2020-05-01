بايرن ميونخ الألماني يتبرع بالكعك لكبار السن ومقدمي الرعاية

تبرع نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بالكعك لـــ80 من دور الرعاية، تضامنا مع كبار السن ومقدمي الرعاية لهم خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بايرن ميونخ في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه بالتعاون مع وزارة الصحة في ولاية بافاريا، سيتم توصيل عشر من كعك الشوكولاتة الشهير "تارت زاخا" لكل دار رعاية خلال الأسبوع المقبل.

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ :"كبار السن هم الأكثر توترا في حالة الذعر القائمة حاليا، فالزيارات غير مسموح بها، ونحن من خلال هذه المبادرة نقول لهم : لست وحدك."

وأضاف :"مقدمو الرعاية لهم يقومون بعمل عظيم للمجتمع في كل يوم، وظيفتهم تتطلب مهنية كبيرة والكثير من العاطفة."

وتوقفت منافسات الدوري الألماني (بونسليجا) منذ منتصف مارس الماضي، بسبب أزمة وباء كورونا، فيما تأمل الأندية في استئناف الموسم في وقت لاحق من شهر مايو.