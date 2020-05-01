مقتل 7 من رجال الشرطة في فيضانات بكينيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي سبعة من رجال الشرطة مصرعهم في غربى كينيا بعدما جرفتهم مياه الفيضانات.

وكان رجال الشرطة في دورية في مقاطعة بارينجو مساء يوم الخميس لدى هطول أمطار غزيرة، حسبما قال هنري وافولا، وهو ضابط شرطة كبير بالضاحية اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم المقاطعة سيلوس كيبتوي إن 12 شرطيا كانوا في شاحنة توقفت أثناء قيامهم بمناورة بالشاحنة لعبور نهر موسمي بعد غروب الشمس.

وبينما كانوا يحاولون دفع الشاحنة خارج الوحل والمياء، تصاعدت موجة كبيرة من المياه تجاههم من المنبع.

وتم جرف سبعة أشخاص ، بينما تم إنقاذ الخمسة الآخرين.

وتشهد كينيا ودول أخرى في شرق أفريقيا حاليا موسما ممطرا، مع حدوث فيضانات بشكل متكرر.