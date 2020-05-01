يرتبط شهر رمضان في عقول ووجدان عشاق كرة القدم بالعديد من الأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، بخلاف الطقوس الدينية وأداء شعائر الشهر الكريم، إلا أنه كان أيضًا شاهدًا على بعض المباريات المميزة والتي تظل عالقة في الأذهان لسنوات طويلة.

وتستعرض بوابة الشروق ذكرى تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه في إحدى ليالي شهر رمضان، في مطلع شهر يونيو من العام الماضي.

وجاء تأهل ليفربول إلى المباراة النهائية بعد ليلة درامية في ملعب أنفيلد رود أمام برشلونة، حيث حوّل هزيمته بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب إلى فوز برباعية بلقاء الإياب، في واحدة من أشهر "الريمونتادات" في تاريخ الكرة الأوروبية والعالمية.

واستضاف ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، حيث نجح الريدز في التقدم بالنتيجة مبكرًا عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء تحصل عليها ساديو ماني.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة تمكن اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي من قتل اللقاء بإحراز الهدف الثاني، ليرتقي لاعبو الريدز لمنصة التتويج بعد موسم طويل ظهر فيه أبناء يورجن كلوب بمستوى رائع.