أكثر من مئتي إطفائي أوكراني يواصلون مكافحة حريق تشيرنوبل منذ شهر

يكافح رجال الإطفاء الأوكرانيون الحرائق في منطقة الحظر بتشيرنوبل الملوثة بالإشعاع منذ شهر، ويعمل أكثر من 200 إطفائي في المنطقة اليوم الجمعة.

وتضرر أكثر من 11500 هكتار من الغابات جراء الحرائق في المنطقة غير المأهولة في الغالب، التي لا تزال ملوثة بسبب كارثة محطة الطاقة النووية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعرب خبراء بيئيون عن مخاوفهم من احتمالية أن تثير الحرائق الرماد الإشعاعي في الأرض، حيث يحتمل أن تنشر الرياح القوية التلوث.

وتقع كييف، عاصمة أوكرانيا على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب محطة الطاقة المدمرة. ويعتبر انهيار المفاعل عام 1986 وانفجاره في تشيرنوبل على نطاق واسع أسوأ كارثة نووية في العالم.

وأفاد إيجور فيرسوف، كبير مسؤولي البيئة ، مع نشوب الحرائق في أوائل أبريل بأنه مستوى الإشعاع الذي تم رصده في منطقة تشيرنوبل أعلى 16 مرة من المستويات الطبيعية.