بدأت الحلقة السابعة من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بمواصلة التحقيق مع «يحيى» بحضور «ياسين» بصفته محاميه، وأعترف خلاله بأن «نهى» حضرت إلى منزله وتحدثت معه حول خلافاته مع «دنيا» ولماذا طلقها، وأتهمها بوضع الـ«كوكايين» في منزله، وتفاجئ «ياسين» بكلامه وسأله لماذا لم يقل هذا في تحقيقات النيابة.

وبعد ذلك ألتقى «ياسين» بـ«دنيا» ليقابلا «مي»، وأخبرها بما قاله «يحيى» في التحقيقات وأنه لا يصدقه، فقالت له أنه يكذب وبدأت في أخباره عن كيف تعرفوا على «سليم»، الذي كان يراقبهم وأتصل بـ«دنيا» ليعلمها أنه يراقبها، فتذهب لمقابلته ويخبرها أن هناك حرب ضده ويحاول إقناعها أن ما يدور في رأسها مجرد خيال.

ويتمع «ياسين» بفريقه ويحللون الموقف لمحاولة الوصول إلى حقيقة ما يحدث، بينما يقابل «سليم» «وائل» ويحاول إقناعه بنفس الكلام الذي قاله لـ«دنيا»، كما يحاول إقناعه أن يتحدث مع «دنيا» لتغير فكرتها عنه، فيما تذهب الشرطة إلى منزل أهل «نهى» لتفتيشه.

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.