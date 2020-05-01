«دويتشه بان»بحاجة إلى مساعدات مالية تصل إلى 10 مليارات يورو

تحتاج شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إلى دعم مالي إضافي من الحكومة الألمانية بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "دويتشه بان" المملوكة للدولة تحتاج حتى عام 2024 إلى دعم مالي يتراوح بين 8 و 10 مليارات يورو، وقد تستطيع الشركة تحمل 50% منها.

ومن المحتمل وفقا لذلك زيادة الحد الأقصى للاستدانة الذي يبلغ حاليا نحو 25 مليار يورو، ولم تصل الشركة إلى هذا الحد قبل الأزمة.

كما تدرس الشركة القيام بإجراءات تقشف في بعض المواضع، مع الحفاظ على الاستثمارات في مستوى مرتفع.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت من قبل أن رئيس الشركة ريشارد لوتس أبلغ وزير النقل أندرياس شوير أن الشركة تتجه نحو تسجيل خسائر، مضيفا أن الحاجة المالية هذا العام تقدر بنحو 10 مليارات يورو.

وخفضت السكك الحديدية الألمانية عروضها بسبب أزمة جائحة كورونا، إلا أنه تم الحفاظ على الجزء الأكبر من جدول الرحلات للإبقاء على الخدمات الأساسية. وتراجعت أعداد الركاب بنسبة تتراوح بين 10 و 15% مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة. كما تشهد الشركة مشكلات في نقل البضائع.

وقال متحدث باسم الشركة لـ(د.ب.أ): "نحن على اتصال وثيق مع مالكنا منذ بداية أزمة كورونا. سيُجرى إطلاع مجلس الإشراف في 15 مايو المقبل على الوضع الاقتصادي خلال اجتماع دوري".

وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية، بصفتها مالكة لـ"دويتشه بان"، قررت العام الماضي زيادة رأس مال الشركة بالمليارت، وتم تخطيط ضخ هذه الأموال في تحديث البنية التحتية على سبيل المثال.