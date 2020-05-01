الدلنجات تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا مخالطين للأسرة المصابة

سجلت قرية أبو وافية الكبرى التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، ٣ حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، مخالطين للأسرة المصابة أمس، بينهم طفل ٨ سنوات، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالقرية إلى ٩ حالات، وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج.

ومن جانبه قال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، بأن الوحدة المحلية قامت، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية برش وتعقيم القرية لليوم الثاني على التوالي كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف رئيس مدينة الدلنجات، أن سيارات تابعة للوحدة المحلية جابت شوارع القرية والقري المجاورة، اليوم لمطالبة الأهالي بالالتزام بمنازلهم كإجراء احترازي للحد من إنتشار فيروس كورونا.

مؤكدا على استمرار أعمال الرش والتطهير بشوارع القرية، حيث شملت الأعمال رش وتطهير وتعقيم شوارع القرية وتوابعها.

كما قامت سيارة النظافة بالمرور في القرية لرفع أية تجمعات من القمامة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.