 جزر القمر تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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جزر القمر تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 9:12 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 9:12 م

سجلت جزر القمر أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) لتكون بذلك واحدة من أحدث الأماكن في العالم التي تعلن وصول الفيروس المميت أراضيها، بحسب عثمان غزالي رئيس الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.

وقال غزالي أمس الخميس إن المريض أصيب بالعدوى بعد اتصاله بمواطن فرنسي تعود أصوله إلى جزر القمر.

وتم تأكيد الحالة من قبل مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، التابع للاتحاد الإفريقي.

واتخذت الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإفريقيا، شرق موزمبيق وشمال غرب مدغشقر، تدابير وقائية من بينها حظر التجول ليلاً قبل إصابة أي شخص.

ولم يتبق على مستوى العالم سوى عدد قليل جدا من البلدان التي لم يتم تسجيل حالات كوفيد 19 فيها، من بينها ليسوتو ، البلد الوحيد في إفريقيا الذي لم يظهر به أي إصابات.

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