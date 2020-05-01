الكويت تسجل 353 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في البلاد خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 30 حالة.

وأضاف أن الحالات في العناية المركزة بلغت 70 حالة منها 34 حالة مستقرة و36 حالة حرجة فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض كورونا، والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 2745 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 63 حالة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 1602 حالة.