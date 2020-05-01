تقدم منصة الكتب الصوتية «Storytel»، ضمن مشاركتها في مبادرة «خليك في البيت»، ترشيحات لـ4 من الكتب الموجودة على التطبيق الخاص بها، تنصحُ بالاستماع لها، مع تعريف بعدد الساعات التي يستغرقه كل كتاب، وهي قائمة الكتب التي تتغير أسبوعيًا.

أولًا: نظرية الفستق https://bit.ly/3f9zgJo

للكاتب فهد عامر الأحمدي

هو عبارة عن مجموعة من المقالات تتمحور حول العديد من الأمور التي تخص تطوير الذات وأدوات البرمجة اللغوية العصبية وإعادة تنظيم وبلورة الإنسان بعالمه وطرق التفكير والوعي والسلوك الإنساني، وما يستطيع أن يقوم به من سلوك منضبط تجاه مستقبله وسلوكه كإنسان متحضر تجاه البيئة المحيطة ليعود عليه بالنفع المطلوب.

الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع

وصدر الكتاب الصوتي عن Storytel بتاريخ 28 أبريل 2020

بصوت: قصي حمود، ومدته: 6 ساعات و32 دقيقة.

ثانيًا: عبقرية الصديق https://bit.ly/3c3cTmZ

للكاتب عباس محمود العقاد

اعتنى الكثير من المؤرخين بسيرة الصحابي الجليل «أبو بكر الصديق» فلم يعد هناك الكثير مما يقال عنها، وقد أدرك العقاد هذا الأمر فجاء كتابه عن الصديق مختلفًا؛ فقدم دراسة نفسية تحليلية لشخصية الصديق ليتعرف على صفاته وسماته الشخصية ويستنبط بواعث سلوكه.

العقاد في هذا الكتاب يسوق الأخبار والحوادث التاريخية لا ليعرضها هي نفسها بل ليضع يده على مفاتيح شخصية الخليفة الأول من خلال تعاطيه مع الأحداث وتعامله مع الناس. كما يقترب من بيئته وحياته قبل الإسلام وبعده وظروف إسلامه، ثم يعقد المقارنة بينه وبين «عمر بن الخطاب» ليظهر الفروقات بين شخصياتهما وطباعهما، كما يقدم جوانب من إدارته لشئون الخلافة في الدولة الإسلامية الوليدة وكيف تصرف تجاه الأزمات التي كادت أن تعصف بها.

وصدر الكتاب الصوتي على منصة Storytel بتاريخ 25 أبريل 2020

بصوت: أحمد خيري، ومدته: 5 ساعات و47 دقيقة

ثالثًا: العادات الذرية https://bit.ly/3f7pPda

للكاتب جيمس كلير ترجمة: محمد فتحي خضر

يتطرق الكتاب إلى استراتيجيات مقرونة بقصص وبراهين كتبت بأسلوب شيق ونقاط محددة وواضحة لتغيير الاتجاهات والعادات السيئة. "الناجحونَ والفاشلونَ لديهم نفسُ الأهدافِ، كلُّ رياضيٍّ في الأولمبيادِ يريدُ الفوزَ بميداليةٍ ذهبيةٍ، ولكنْ وحدَهُ النظامُ الذي يتبِعُه الناجحونَ هو ما يعطِيهمُ أفضلَ النتائجِ، وليسَ أهدافَهم، العاداتُ الذريةُ هي عاداتٌ ضئيلةٌ جدًّا؛ كذَراتٍ صغيرةٍ ولكنها قويةٌ، وتصبحُ أكثرَ قوةً بتَكرارِها لمئاتِ وآلافِ المراتِ، فالعاداتُ الصغيرةُ يمكنُ مراكمَتُها على مدارِ الوقتِ" حيثُ يصفُها كلير بأنها "تراكمٌ للتطورِ الذاتيِّ" فأثرُ العاداتِ يتضاعفُ بالتَكرارِ، قد لا يظهرُ أيُّ اختلافٍ في يومٍ أو في عدةِ أيامٍ، ولكنْ بمرورِ الشهورِ والأعوامِ يكونُ التغييرُ ضخمًا.

الكتاب من إصدارات التنوير للنشر

وصدر الكتاب الصوتي على منصة Storytel بتاريخ 10 أبريل 2020

بصوت: شادي عباس، ومدته: 8 ساعات و12 دقيقة

رابعًا: نبي الله إسماعيل https://bit.ly/2xkWcnF

للكاتب توفيق عكاشة

يقوم الكتاب بالتعريف بسيدنا إسماعيل وذكر ما روي عنه وما لا يعرفه أحد، وأنه يتم الخلط بينه وبين نبي الله إسحاق عليه السلام وهل كان الذبح له أم لإسحاق، ويناقش قضية خلط الأنساب، التي يعود تاريخها إلى قصة حياة النبي ولفت عكاشة، إلى أن نسل سيدنا إسماعيل له مسميان، الأول والأعم هو الإسماعيليون، والثاني هو العرب، والمقتصر على المتواجدين في الدول العربية، وأن اختلاط الأنساب، مع تراكم السنين يخدم بني إسرائيل، حتى يفتتوا الجنس العربي، إلى أجناس لا علاقة لها بالنبي،حيث يهدف الكاتب من خلال هذا الكتاب إلى تصحيح الكثير من تلك المفاهيم الخاطئة التي بنيت على غير علم.ويؤكد عكاشة أن المعلومات عن سيدنا إسماعيل قليلة للغاية في الكتب السماوية، موضحًا أن هناك إدعاءات خاطئة عن نبي الله إسماعيل أنه تزوج من سيدة يمنية ولكنه بالفعل تزوج امرأتين الأولى مصرية وأنجب منها اثنى عشرة ذكرًا، والثانية يمنية أنجب منها فتاة، مضيفًا أن نبي الله إسماعيل له بئرين وليس بئر واحد هما بئر سبع وبئر زمزم.

الكتاب من إصدارات دار سما للنشر والتوزيع - مصر

وصدر الكتاب الصوتي على منصة Storytel بتاريخ أبريل 2020

بصوت: محمد نصرالله، ومدته: 4 ساعات و17 دقيقة

خامسًا: لعبة العروش، الجزء الأول من سلسلة أغنية الجليد والنار

للكاتب: جورج ر. ر. مارتن وترجمة: هشام فهمي

يعد هذا الكتاب أحد تلك الحكاية الطويلة التي تتناول الصراع على السلطة بين عدد من العائلات الكبرى فى العالم الخيالى الذى صنعه شبيهاً بعالمنا فى القرون الوسطى. وتبدأ اأحداثها عندما تتهاوى قوة الملك الحاكم في الجنوب بعد وفاة مستشاره الأمين في ظروفٍ غامضة، فلا يجد غير آخر وأخلص أصدقائه ليطلب منه أن يعاونه على حكم البلاد التي تموج بالاضطرابات، ومن الشمال تعود الرياح الباردة تهبُّ منذرة بعودة خطرٍ قديم يهدِّد بهلاك العالم كله، وبين هذا وذاك تدور عجلة المؤامرات والمكائد والانتصارات والهزائم بين الحلفاء والأعداء، فقد احتدم الصراع على العرش الحديدي بالفعل، وكلهم يعرف أن في "لعبة العروش" لا توجد منطقة وسطى، فإما أن تربح أو تموت.

تعتبر رواية "لعبة العروش" تحفة أصيلة تحوي أفضل ما في الأدب الخيالي، من إثارة وغموض ومغامرة، على مستوى أكبر من الواقع...

الكتاب من إصدارات التنوير للنشر

وصدر الكتاب الصوتي على منصة Storytel بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019

بصوت: داود عفيشات، ومدته: 41 ساعات و 33 دقيقة

يمكنك تجربة الكتاب الصوتي وتحميل التطبيق من خلال الرابط:من هنا