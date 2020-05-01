 أغنى رجل في المكسيك يفوز بحق بناء جزء من خط سكك حديدية يربط مواقع آثار ومدن المايا  - بوابة الشروق
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أغنى رجل في المكسيك يفوز بحق بناء جزء من خط سكك حديدية يربط مواقع آثار ومدن المايا 

أرشيفية
أرشيفية
مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 6:04 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 6:04 ص

فاز كارلوس سليم، أغنى رجل في المكسيك، بحق بناء جزء من خط سكك حديدية رئيسي جديد يربط مواقع أثار ومدن المايا.

وأعلن الصندوق الوطني المكسيكي لترويج السياحة يوم الخميس أن شركة كارسو انفريستاكتورا كونستراكسيون، المملوكة لسليم، حصلت بالشراكة مع الشركة الإسبانية إف سي سي، على انشاء جزء بطول 235 كيلومترًا من قطار المايا مقابل حوالي 6ر18 مليار بيزو (765 مليون دولار).

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل قطار المايا عام 2024 على مسار يبلغ طوله  1460 كيلومترًا، معظمها في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، وسوف ينقل حوالي 3 ملايين سائح سنويًا. ووفقًا للخطط الحكومية، فإن كل من قطارات الشحن وقطارات الركاب العادية سوف تستخدم شبكة السكك الحديدية الجديدة.

وفاز كونسورتيوم برتغالي صيني بعقد انشاء أول جزء من خط السكك الحديدية بطول 232 كيلومترًا في جنوب شرق المكسيك.

وقدرت مجلة فوربس الأمريكية مؤخرًا أصول سليم ، قطب الاتصالات البالغ من العمر 80 عامًا، بـ5ر49 مليار دولار.


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