إندونيسيا تقدم الكهرباء مجانا للمشروعات الصغيرة بسبب كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعد شركة الكهرباء المملوكة للدولة في إندونيسيا "بي تي بيروساهان ليستريك نيجارا" برنامجا لتوفير الكهرباء مجانا للمشروعات الصغيرة خلال الأشهر الستة المقبلة حيث يحاول اقتصاد البلاد التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان إن الرئيس جوكو ويدودو قرر توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء من خلال توفير الكهرباء المجانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يغطي البرنامج احتياجات ما يقدر بـ 500 ألف من عملاء المشروعات الصناعية بـ 450 فولت أمبير من توصيلات الكهرباء.