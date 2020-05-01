شراكة بين منظمة الصحة وبنك الاستثمار الأوروبي لمواجهة كورونا ومعالجة أثاره

أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهو أكبر بنك عام دولي في العالم ومؤسسة الإقراض طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي المملوكة لدوله الأعضاء، وذلك لتعزيز الجهود في مكافحة وباء كورونا، وكذلك بناء أنظمة صحية مرنة لمواجهة الأوبئة في المستقبل.

وأشارت المنظمة ، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إلى أن الشراكة الجديدة ستعمل على دعم البلدان في معالجة التأثير الصحي لوباء كورونا، ولفتت إلى أن المرحلة الأولى ستعالج الاحتياجات العاجلة وتعزز الرعاية الصحية الأولية في عشرة بلدان أفريقية.

ونوهت بأن هذه الشراكة بينها وبين بنك الاستثمار الأوروبي ستعمل كذلك لتوسيع نطاق التمويل لضمان سلسلة الامدادات الأساسية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والتشخيص والإدارة السريرية، كما ستعمل المبادرة الجديدة على تسريع الاستثمار في الاستعداد الصحي والرعاية الصحية الأولية مع التركيز على القوى العاملة الصحية والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مؤكدة على أن المبادرة تتضمن تدابير لمعالجة التهديد المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات.

وتعمل هذه الشراكة أيضا على زيادة المرونة للحد من الآثار الصحية والاجتماعية لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، وقال الدكتور تادروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن الجمع بين تجربة الصحة العامة لمنظمة الصحة العالمية والخبرة المالية لبنك الاستثمار الأوروبي سيسهم في استجابة أكثر فعالية لوباء كورونا، إضافة إلى مواجهة التحديات الصحية الملحة الأخرى.

ومن ناحيته، قال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن الشراكة الجديدة بين بنك الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ستساعد المجتمعات الأكثر عرضة للخطر من خلال توسيع نطاق الجهود الطبية المحلية والصحية العامة وحماية الأشخاص في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل من الأوبئة في المستقبل ، وأشار إلى أن التعاون الجديد سيمكن من مكافحة الملاريا ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز الصحة العامة في أفريقيا بشكل أكثر فعالية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها والبنك الأوروبي للاستثمار سيعملان على زيادة التعاون لمساعدة الحكومات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تمويل وتأمين الوصول إلى الامدادات الطبية الأساسية ومعدات الحماية من خلال المشتريات المركزية ، وكذلك بناء أنظمة صحية مرنة في البلدان المعرضة للخطر عبر أفريقيا.

وقال البيان الصادر عن منظمة الصحة إن هذه الشراكة ستستفيد من استجابة بنك الاستثمار الأوروبي المخطط لها والتي تبلغ 1.4 مليار دولار لمعالجة التأثير الصحي والاجتماعي والاقتصادي لوباء كورونا في أفريقيا.