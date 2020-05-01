كمال أبو عيطة لـ«الشروق»:ضرورة إعطاء العامل المساحة اللازمة للإبداع فى مجاله

أزمة كورونا أثبتت أن القطاع العام هو عصب الدولة ويجب تطويره



● ما أبرز المشكلات التى تواجه سوق العمل فى مصر خلال الفترة الحالية؟

ــ هناك العديد من المشكلات التى تواجه سوق العمل، على رأسها عدم وجود قانون ينظم العلاقات العادلة بين صاحب العمل والعامل، ويضمن الاستقرار فى مناخ العمل، وكذلك عدم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى فى الأجور خاصة فى القطاع الخاص وربط الأجور بالإنتاج فى ظل ما يفرض على العمال من قيود لا تسمح لهم من الإبداع فى عملهم، وبالتالى تظل الأجور متدنية.

● معنى ذلك أنك تعارض ربط الأجور بالإنتاج فى منظومة العمل؟

ــ بالتأكيد لا، فربط الأجور بالإنتاج أمر جيد وضرورى، لكن لابد من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور أولا، حتى يتمكن العامل من عيش حياة كريمة وفى مستوى معيشى جيد، وتكون الزيادات فى الراوتب على هيئة حوافز للعامل المتميز، لكن ربط الراتب بالإنتاج فى ظل القيود وعدم الاستقرار فى منظومة العمل يعرض العامل للظلم الشديد.

● كيف ترى وضع العامل حاليا فى منظومة العمل؟

ــ العامل ليس المسئول الوحيد عن الإنتاج، لكنها منظومة متكاملة يتم العمل فى إطارها، وبالتالى لابد من توافر الجهود وإعطاء العامل المساحة اللازمة للإبداع كل فى مجاله، حتى تستطيع أن تعامل العامل بقدر إنتاجه وجودة ما يقدمه من عمل.

● ما هى أبرز المشكلات التى تواجه منظومة العمل خلال الفترة الحالية؟

ــ للأسف الشديد هناك خصام شديد بين سوق العمل ومنظومة التعليم والتدريب، فمنظومة التعليم لا تتماشى حاليا مع متطلبات السوق واحتياجاتها، فهناك آلاف الخريجين من الطلاب سنويا دون وجود فرص عمل لهم أو فرص تناسب قدراتهم، ما يزيد من البطالة بدلا من القضاء عليها.

● لكن هناك بالفعل منظومة تعمل عليها الحكومة بشأن دراسة الأسواق الخارجية؟

ــ المشكلة الأساسية تكمن فى تفرق الجهود، فلابد من توحيدها فى منظومة واحدة، وإنشاء مركز قومى للتدريب يتضمن وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى، لوضع سياسات التدريب والتعليم وتكون فى الأساس مبنية على احتياجات سوق العمل وليس المجموع والرغبات فقط، لابد من وجود أهداف محددة ومخططة للخريجين، وهو الطريق للقضاء على البطالة.

● ما تقديركم لآخر الإحصائيات بشأن انخفاض أعداد البطالة خلال الأعوام السابقة؟

ــ الأمر لا يتوقف فقط على الإحصائيات، أنا أرى المئات من العمال فى القطاع الخاص «بتشتغل سنة وبعدها تقعد فى البيت»، لأن متطلبات سوق العمل متغيرة، نحن نحتاج إلى طوابير فى سوق العمل، وليست طوابير للبطالة.

● ماذا عن دور القطاع العام خلال الفترة الراهنة فى ظل انتشار فيروس كورونا؟

ــ أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت أن القطاع العام هو عصب الدولة، وأنه لا بديل من تطوير القطاع العام وعدم ترك المجال كله للقطاع الخاص، هناك عدد من الصناعات تحتاج لتدخل مركزى وأن يتم إسنادها للقطاع العام، ومنها الصناعات الغذائية، وعدم الاعتماد على الاستيراد بصورة أساسية، وتنمية الزراعة المحلية والصناعة الوطنية بصورة أساسية.

● كيف يتحقق التوازن فى منظومة العمل بين القطاع الخاص والقطاع العام؟

ــ لابد أن نأخذ من أزمة فيروس كورونا درسا لخلق التوازن بين القطاعين العام والخاص، لكن لابد أن يكون القطاع العام قائدا لقاطرة الإنتاج، وأن تتضافر الجهود فى سبيل تحقيق هذا التوازن.

● ما تقييمكم للتعامل مع العمال فى ظل الجائحة؟

ــ هناك ظواهر إيجابية كثيرة ظهرت وكذلك ظواهر سلبية، فبعض الشركات والمصانع حملت العمال وحدهم أعباء الأزمة، وخفضت من أجورهم، بل تم تسريح البعض فى أماكن أخرى، ما يتطلب إعادة النظر فى تقدير العامل ومراعاة لظروف العمال بصورة أكثر مما هى عليه حاليا.

● كيف ترى رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة فى ظل الأزمة الراهنة؟

ــ هو تعامل جيد لحد ما، ولكن هناك بعض الأمور التى نحتاج إلى زيادتها وتعظيم الجهود بها خلال الفترة المقبلة، والتى تخص زيادة توعية هؤلاء العمال للتسجيل ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة، فتعداد العمالة غير المنتظمة كان يقدر بنحو 120 ألف عامل، والآن أصبح نحو مليون ونصف عامل، كما نحتاج كذلك لتطوير صندوق العمالة غير المنتظمة كنوع من الكفالة.