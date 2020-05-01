قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا توجد آية قرآنية تدعو المسلمين إلى القتال، من أجل إجبار الناس على اعتناق الدين الإسلامي.

وأضاف «كريمة» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «نور النبي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي دعا إلى عقد مؤتمر دولي لتجريم الإرهاب بجميع أصنافه، ولكن لم يستجب أحد.

وأوضح أنه لابد من إصدار رأي واضح من المؤسسات الإسلامية بالعالم الإسلامي كافة، لتوضيح ما إذا كانت هناك خلافة إسلامية أو لا، ذاكرًا أنه كانت هناك خلافة رشيدة دعوية فقط، حددها النبي في عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، لمدة 33 عامًا.

وأكد أن الإسلام يؤسس دولة مدنية وليست إسلامية، تعظم فيها حقوق الناس بما فيهم أهل الكتاب، متابعًا: «تاريخنا يحتاج إلى كتابة وقراءة ثانية».

وطالب بضرورة إعادة كتاب «آيات القتال» للشيخ محمود شلتوت، الذي نفى وجود آيات في القرآن الكريم تدعو إلى القتال لاعتناق الإسلام كرهًا.