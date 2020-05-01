الوفد ينعي شهداء بئر العبد: القوات المسلحة ستظل تدافع عن الأرض والعرض مهما قدمت من شهداء

نعى المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، شهداء الواجب الوطنى الذين استشهدوا في حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد والتى نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشيرا إلى أن الدولة ستظل عازمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره، ولن تستلم لتلك المحاولات الإرهابية الخسيسة التي تريد العبث باستقرار وأمن ووحدة الشعب المصري.

ودعا الجندى، في بيان له، للشهداء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا ، أن تلك المحاولات الخسيسة هدفها زعزعة أمن واستقرار الدولة، وتشتيت وحدتها لا سيما في ظل الخطوات الجادة التي تقوم بها في تنفيذ برنامج التنمية الشاملة المستدامة في سيناء.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد، أن القوات المسلحة ستظل تدافع عن الأرض والعرض مهما قدمت من شهداء، منوها أن مصر من أولى الدول التي سجلت نجاحا كبير في مواجهة الإرهاب ودعت دول العالم والمجتمع الدولي بضرورة وضع خطة عاجلة لمكافحته والتصدي للدول التي تموله.

وأضاف الجندي، أن القوات المسلحة ستظل تدافع عن تراب هذا الوطن ولن تترك الإرهاب يعبث بشبر واحد من أراضيه وستتصدى لكافة المحاولات الفاشلة التي تعكس انتصار الدول وتضييق الخناق على بقايا الخلايا الإرهابية المتواجدة في سيناء.