 أمير مرتضى: فتحي أبلغني بأنه لن يجدد للأهلي - بوابة الشروق
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أمير مرتضى: فتحي أبلغني بأنه لن يجدد للأهلي

محمد مجدي
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 2:44 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 3:07 ص

قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك إنه لم يفاوض أحمد فتحي لاعب الأهلي المنتقل حديثا إلى صفوف بيراميدز.

وقال أمير في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت 2»:" تقابلت مع أحمد فتحي قبل رحيله عن الأهلي وعلاقتي به جيدة وأبلغني أنه احتمال كبير لا يتواجد مع الأهلي خلال الفترة  المقبلة".

وأتم:" لم نتفاوض مع أحمد فتحي وعلاقتي جيدة مع عدد من لاعبي الأهلي".

جدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح قد وجهت الشكر لأحمد فتحي على ما قدمه مع الفريق طوال السنوات الماضية، ليتم بعدها الإعلان من جانب نادي بيراميدز تعاقده مع الـ«الجوكر»


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