بوينج تجمع 25 مليار دولار من المستثمرين عبر إصدار سندات

أعلنت بوينج عملاق الطيران الأمريكية يوم الخميس إنها تمكنت من جمع 25 مليار دولار من المستثمرين عبر إصدار سندات للحفاظ على تدفق السيولة وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة المصنعة إنها "راضية عن الاستجابة لما طرحناه من سندات" مضيفة أنها لا "تخطط للحصول على تمويل إضافي من خلال أسواق رأس المال أو الخيارات التي طرحتها الحكومة الأمريكية حتى هذا التوقيت".

وأعلنت بوينج يوم الأربعاء أنها ستخفض قوتها العاملة الضخمة بنسبة 10 بالمئة وستخفض إنتاج الطائرات وسط انخفاض الإيرادات بنسبة 26 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2020.