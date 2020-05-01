 شواديف وادي العريش.. مصدر خضروات شهر رمضان الرئيسي - بوابة الشروق
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شواديف وادي العريش.. مصدر خضروات شهر رمضان الرئيسي

مصطفى سنجر:
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 11:59 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 12:00 م

توارثت أجيال من المزارعين، أعمال الزراعة في مجري وادي العريش الجاف بنمط يطلق عليه مسمى "الشواديف".

وتقتصر الزراعات على أنواع الخضروات البسيطة مثل (الجرجير، والبقدونس، والشبت، والملوخية، والطماطم)، التي تمتاز بأنها ترتوي بمخزون وادي العريش من المياه الجوفية شديدة العذوبة وكذلك تربة الوادى التي تجرفها السيول خلال موسم الشتاء ما يزيد الأرض خصوبة، علاوة على عدم رش المزارعين الخضروات بالكيماويات ما يجعلها منتج طبيعي ذو مذاق ورائحة متميزة.

وينتهز أهالي العريش شهر رمضان، في شراء الخضروات من المزارعين مباشرة الذين ينشرون بمحاذاة الوادى بأسعار معتدلة ثقة منهم في جودة المنتج، بينما يحترف بعض الأطفال بيع الجرجير كمصدر دخل لهم نظرا للإقبال الكبير من الأهالي على الشراء منهم.


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