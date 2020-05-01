 السودان يُدين الهجوم الإرهابي في بئر العبد ويؤكد التضامن مع مصر - بوابة الشروق
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السودان يُدين الهجوم الإرهابي في بئر العبد ويؤكد التضامن مع مصر

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 11:23 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 11:23 م

أدانت وزارة الخارجية السودانية "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس في بئر العبد بشمال سيناء.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن استنكارها وإدانتها لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن مصر، وسلامة شعبها، ويشكل إمعانا من طرف الجماعات الإرهابية في انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن جمهورية السودان الكامل مع الشقيقة مصر، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرار وسلامة شعبها، وقدمت أصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا وتمنت للمصابين عاجل الشفاء.


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