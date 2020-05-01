نادال: عودتنا بعد هزيمة كورونا ستكون أفضل انتصار لنا

بعث الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، اليوم الجمعة، برسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يحفز فيها عشاقه ومتابعيه.

وأكد نادال في مقطع فيديو، يضم أجزاء من مباريات له ولطلبة أكاديميته للتنس "سنعود لنبقى سويا، وسيكون هذا أفضل انتصاراتنا" على الجائحة.

وتابع "أحيانا نخسر مباريات كنا نظن أننا سنربحها، وهكذا الحياة".

وأضاف "أحيانا جسدنا لا يستجيب لنا في أكثر الأوقات احتياجا له، والحياة تبعدنا عن أحبائنا، هذه هي الأوقات التي ينبغي أن نكون فيها أكثر قوة، وأن نظهر لأنفسنا أننا نستطيع التغلب عليها".

وأكد نادال، المتوج بـ19 لقبا للجراند سلام "سنعود برغبة أكبر في أن نلتقي، وأن نحتضن بعضنا البعض، سنعود لخوض كل المباريات التي تنتظرنا، سنعود لنكون سويا وستكون هذه أكبر انتصاراتنا".

وسيكون نادال، الذي يلتزم بالحجر المنزلي في مقر إقامته، في بورتو كريستو ببالما دي مايوركا، أحد المواطنين الإسبان الذين سيتمكنون من التدرب بشكل فردي، بدءا من السبت القادم، وفقا لتعليمات الحكومة.