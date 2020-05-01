محافظ الإسكندرية يعلن إطلاق إشارة البدء في تطوير منطقة الدخيلة بحي العجمي

أطلق محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس الخميس، إشارة البدء في تطوير منطقة الدخيلة بنطاق حي العجمي، بتكلفة ٨٦ مليون جنيه، ومدة تنفيذ ١٢ شهرا، بتمويل من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح الشريف أنه عقب مرور ١٠ أيام، سيتم البدء في أعمال تطوير المنطقة التي يقطن بها حوالي ٤١ ألف أسرة، وتقع على مساحة ٣٢٣ فدانا.

وطالب محافظ الإسكندرية أهالي منطقة الدخيلة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية خلال أعمال التطوير، مشيرا إلى أن الأعمال تضم تطوير شبكة الإنارة بتكلفة ٨.٣ مليون جنيه من خلال تركيب ١١٧٠ ذراعا و١٥٠ عامود إنارة، ثم تطوير الطرق بتكلفة ٧٧ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ٢٥٦ شارعا بالمنطقة، وتدعيم شبكة الشنايش بالمنطقة بتركيب ٨٠٠ شنيشة أمطار جديدة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية، أمس، بمنطقة الدخيلة بحي العجمي لتفقد أوضاع المنطقة على أرض الواقع، بحضور جاكلين عازر نائب المحافظ، وعصمت الأشقر مستشار المحافظ، وأمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، وأشرف عبد العزيز مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والسيد موسي رئيس حي العجمي.