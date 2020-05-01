 رئيس وزراء مالطا يصر على أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا لم تكن إعادة قسرية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء مالطا يصر على أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا لم تكن إعادة قسرية

فاليتا - (د.ب.أ)
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 6:04 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 6:04 م

اعترف روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا اليوم الجمعة، بأن بلاده أعادت مهاجرين عثرت عليهم وسط البحر، إلى ليبيا باستخدام سفينة خاصة، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن العملية - التي لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن - قد خالفت القانون الدولي.

وقال أبيلا للصحفيين إن حكومته أرسلت قاربًا خاصًا لإنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى "ميناء مفتوح".

وأصر أبيلا على أن العملية لم تنتهك القانون الدولي ، وأن "عشرات" الأشخاص كانوا سيموتون لو تم خلاف ذلك.

واستطرد يقول إن "طائرة تابعة لقوة فرونتكس (وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي) حلقت فوق رؤوسهم ومضت في سبيلها. مؤكداً ان العملية:" لم تكن إعادة قسرية، وأنها كانت إنقاذا للأرواح ".

وانتشل قارب الصيد الخاص مجموعة من المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في البلاد في 14 أبريل وأعادهم إلى ليبيا ، البلد الذي غادروه.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في السابق إن 51 شخصا أعيدوا إلى ليبيا في تلك العملية.

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