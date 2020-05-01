عمرو زكي يكشف تفاصيل واقعة اعتراض ميدو على حسن شحاتة

كشف عمرو زكي، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس واقعة اعتراض أحمد حسام "ميدو" على قرار حسن شحاتة، المدير الفني للفراعنة، بتبديله.

وقال زكي خلال حواره لقناة "اون تايم سبورتس": "واقعة اعتراض ميدو على التغيير في مباراة السنغال لم تكن سهلة وأثارت حالة من الارتباك".

وأضاف: "ميدو لم يعترض على مشاركتي في المباراة على حسابه بل كان يرغب في استكمال المباراة".

وتابع: "توقيت الهدف جعلت الأنظار تبتعد عن ميدو بعد تركيز الجماهير وبعض اللاعبين في المشكلة، فرحتي كانت كبيرة جدا بعد تسجيلي هدف في هذا التوقيت وبعد تلك الأحداث".

وواصل: "حسن شحاته كان بمثابة الأب في المنتخب، دمه خفيف، نحزن عندما نراه غاضبا، أراه من أفضل المدربين الذين تؤهل اللاعبين نفسيا".

وأردف: "أفضل مدير فني تدربت معه، صنع قوام للمنتخب يضم 50 لاعب".

واستكمل: "استفاد من وجود 5 مهاجمين في القائمة دون أن يغضب أحد، وجميعنا كانت لنا بصمة مع المنتخب، فأنا نجحت في التسجيل وكذلك عماد متعب وميدو وأيضا حسام حسن".