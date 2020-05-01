 منظمات دولية تساعد في إعادة النازحين إلى الجنينة بدارفور - بوابة الشروق
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منظمات دولية تساعد في إعادة النازحين إلى الجنينة بدارفور

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 7:12 م | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 7:12 م

قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، إن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون الاستجابة لاحتياجات النازحين في بلدة الجنينة، في غرب دارفور (غرب السودان)، وكذلك العائدين إلى مخيمات قريبة من الجنينة، حيث عاد معظم النازحين داخليا في مدينة الجنينة إلى تلك المخيمات بعد النزوح في أواخر ديسمبر الماضي، إثر صدامات أسقطت قتلى وجرحى.
ونقل "أوتشا" عن هيئة المساعدة الإنسانية السودانية وشركائها، أن حوالي 46 ألف شخص نزحوا من الجنينة، من بينهم 32 ألف نازح داخليا من ثلاثة مخيمات للنازحين داخليا.
وأوضح "أوتشا"، في بيان، أنه لضمان المسافة المادية، استخدم موظفو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، نقاط تجمع للنازحين مثل المدارس في الجنينة.
وأشار إلى أن عشرات الآلاف من النازحين تلقوا دعما من المواد غير الغذائية، وأن منظمات دولية غير حكومية توزع مواد الإيواء على النازحين.


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